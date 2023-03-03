На Украине погиб ещё один наёмник из Великобритании
Inews: ещё один наёмник из Великобритании погиб на Украине
Лондон, 4 марта, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Стало известно о гибели ещё одного наёмника из Великобритании на Украине, сообщило Inews.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Доброволец из Ливерпуля скончался в феврале. В зоне спецоперации он находился с апреля 2022 года и занимался доставкой оружия и боеприпасов.
В МИД Великобритании заверили, что семье погибшего будет оказана поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр целый год служил наёмником на Украине, где собирал данные, документы, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России.