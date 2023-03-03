Москва, 4 марта, 2023, 02:08 — ИА Регнум. В России за январь 2023 года было зарегистрировано 157 преступлений террористического характера и 134 экстремистской направленности. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 12,1% и 157,7% соответственно. Об этом сообщается в анализе МВД РФ состояния преступности в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Всего в России за первый месяц года зафиксировано 151,1 тыс. различных преступлений, что на 1,1% больше, чем год назад.

Преступность увеличилась в 36 регионах страны, снижение отмечается в 49.

Как сообщало ИА REGNUM, в России возросло количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.