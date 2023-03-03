Берлин, 4 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Генерал в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что «влиятельные страны G20» могут стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Anadolu.

G20.org G20

Вад предположил, что Китай, Индия, Бразилия и Турция также могут сыграть роль посредников. Турция, например, может предоставить Москве и Киеву площадку для переговоров.

По словам генерала, западные страны так и не дали чёткого объяснения, чего они хотят добиться, поставляя вооружение Киеву.

При этом Вад раскритиковал союзников за отсутствие политической стратегии и призвал продолжить оказывать военную помощь Киеву, чтобы гарантировать, что у президента Владимира Зеленского будет более выгодная позиция на возможных будущих переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с американским лидером Джо Байденом в Белом доме заявил о проявлении решимости союзников «оставаться с украинцами» столько, сколько необходимо.