Вашингтон, 4 марта, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Украина призвала Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита. Соответствующее письмо поступило от украинского министра обороны Алексея Резникова, сообщило Financial Times.

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Послание адресовано государствам, состоящим в блоке НАТО. Призыв аргументирован нехваткой боеприпасов.

«Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя», — отметило издание, ознакомившееся с текстом письма.

Пока, по словам Резникова, Украина имеет возможность применять только 20% снарядов от своих возможностей, и дефицит боеприпасов является ограничением. Ежемесячный расход ВСУ 155-миллиметровых ракет составляет 110 тыс., потребность — 594 тыс., указал Резников. Минимально необходимыми он назвал поставки 356,4 тыс. снарядов ежемесячно.

«По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта», — отметил министр обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что минобороны страны подготовило новый пакет военной помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. В списке — гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.