Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Китай не предпринимал попыток передать России вооружение, в США внимательно отслеживают этот вопрос. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы не видели таких действий со стороны Китая», — подчеркнула она.

При этом Карин Жан-Пьер отметила, что «каждый шаг Китая в сторону России делает для него сложнее отношения с европейскими странами».

Представитель Белого дома обратила внимание, что президент Штатов Джо Байден постоянно «находится на связи с нашими союзниками», а госсекретарь США Энтони Блинкен недавно беседовал на встрече в Мюнхене с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента США надеются, что Китай не будет отправлять вооружения России, такое решение не примут. 2 марта не забегать вперёд в оценке наличия таких планов КНР призвал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.