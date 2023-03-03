Reuters: после подтверждения поставок оружия в Россию ЕС введёт санкции против Китая

Брюссель, , 22:05 — REGNUM Европейский союз готов ввести санкции против Пекина после подтверждения поставок оружия в Россию, сообщает 3 марта агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, «это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России, ЕС ответит санкциями».

Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что пока не получили данных о принятии руководством Китая решения поставлять вооружение России. При этом в странах Запада продолжают утверждать о переговорах Пекина и Москвы по поставкам оружия в Россию. Китаю поступают угрозы, что в случае положительного решения по данному вопросу он перейдёт «красные линии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти КНР уведомлены об обеспокоенности Вашингтона о возможности поставок оружия России, и «должны считать», что такие действия не в их интересах. Представитель администрации американского президента попросил не забегать вперёд при обсуждении этой т емы.