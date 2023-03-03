СМИ: поставки КНР оружия в Россию станут последней «красной линией» для ЕС
Reuters: после подтверждения поставок оружия в Россию ЕС введёт санкции против Китая
Брюссель, 3 марта, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Европейский союз готов ввести санкции против Пекина после подтверждения поставок оружия в Россию, сообщает 3 марта агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.
По данным издания, «это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России, ЕС ответит санкциями».
Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что пока не получили данных о принятии руководством Китая решения поставлять вооружение России. При этом в странах Запада продолжают утверждать о переговорах Пекина и Москвы по поставкам оружия в Россию. Китаю поступают угрозы, что в случае положительного решения по данному вопросу он перейдёт «красные линии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти КНР уведомлены об обеспокоенности Вашингтона о возможности поставок оружия России, и «должны считать», что такие действия не в их интересах. Представитель администрации американского президента попросил не забегать вперёд при обсуждении этой т емы.