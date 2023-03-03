Посольство РФ в Лондоне на фоне роста русофобских преступлений потребовало прекратить пропаганду

Лондон, , 21:37 — REGNUM Российская дипмиссия в Великобритании 3 марта сделала заявление из-за всплеска русофобии в стране.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломаты призвали власти Великобритании, а также международные и национальные правозащитные организации обратить внимание на выявленную телеканалом Sky News тенденцию к стремительному росту бытовой русофобии в стране.

В посольстве предлагают провести всеобъемлющее и заслуживающее доверия расследования всех инцидентов, связанных с проявлением ненависти к россиянам и русскоязычным, привлечение виновных к ответственности.

«Требуем от Лондона немедленного прекращения огульной антироссийской и русофобской пропаганды, способствующей дестабилизации британского общества и росту здесь межэтнических трений», — заявляет российская дипмиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Sky News, число преступлений на почве национальной ненависти в отношении граждан России в Великобритании в 2022 году резко выросло, в частности, нападения на несовершеннолетних в школах.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что число таких преступлений будет продолжать расти до завершения конфликта на Украине.