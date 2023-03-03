Дубай, ОАЭ, 3 марта, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае пройдёт с участием российских спортсменов Андрея Рублёва и Даниила Медведева.

Ausopen.com Андрей Рублев

В пятницу, 3 марта, Рублёв в двух сетах обыграл спортсмена из Германии Александра Зверева.

В свою очередь Медведев в полуфинале победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4.

Россияне встретятся в финале турнира АТР в одиночном разряде впервые с октября 2008 года.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет более 2,8 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 27-летний российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 250, который проходил в Дохе (Катар). Для спортсмена этот титул стал 17-м в профессиональной карьере.