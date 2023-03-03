Украина, 3 марта, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне огневого поражения, передает 3 марта РИА Новости со ссылкой на бойцов подразделений, действующих на этом направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Все подъездные пути в северной части Артемовска просматриваются военными ВС России, ВСУ больше не могут использовать эти дороги, отметил собеседник агентства.

Сейчас российская армия отрезает ВСУ от путей снабжения из Часова Яра — города в окрестностях Артемовска, рассказал также боец.

Противник пытается уходить по полям и лесопосадкам, но из-за распутицы техника вязнет в земле, превращаясь в мишени для российской армии, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали почти все мосты в городе. Журналист Bild Юлиан Репке 3 марта заявил, что уход ВСУ из Артемовска уже неизбежен.