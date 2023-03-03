МИД Ирана опроверг данные о захвате своего судна Британией и США в Оманском заливе

Тегеран, , 20:00 — REGNUM МИД Ирана опроверг информацию о захвате принадлежащего стране судна ВМС Великобритании и США в водах Оманского залива.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что иранское судно захвачено военно-морскими силами западных стран из-за якобы контрабанды оружия. Соответствующая информация была размещена на сайте ВМС Британии. Сообщалось, что на судне могли находиться иранский противотанковые управляемые ракеты и компоненты вооружения, которые используются хуситами для сборки крылатых ракет.

«Страны, которые стали причиной гибели людей и разрушения Йемена, отправляя вооружение на миллиарды долларов коалиции агрессоров, не могут оправдать себя и свои действия, обвиняя других», — написал в своем телеграм-канале официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

По словам дипломата, ряд стран устраивали войны в разных регионах мира и экспортировали сторонам конфликта вооружение и военную технику. Представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие страны пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, в море около города Текирдаг в Турции загорелся паром и находившиеся на нём автомашины. В результате возгорания автомобилей на пароме пострадали 30 человек.