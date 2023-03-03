La Vanguardia: Западу придётся договариваться с Россией

Москва, , 19:01 — REGNUM В какой-то момент с Россией «придётся договариваться», и не факт, что Запад сможет вести переговоры с позиции силы, заявил политолог-международник, профессор Чикагского университета Пол Поуст. Мнение эксперта 3 марта приводит барселонская газета La Vanguardia задавшая нескольким западным экспертам вопрос о перспективах СВО (перевод ИА REGNUM).

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Поуст подчеркивает — более всего его беспокоит то, что происходящее на Украине «в итоге будет напоминать ирано-иракскую войну 1980-х годов: обе стороны будут вовлечены в долгий и жестокий конфликт, который в конечном итоге приведёт к незначительным изменениям в территориальном статус-кво», существовавшем до начала боевых действий. Ирано-иракская война шла почти восемь лет — с осени 1980 года по август 1988 года.

«Ястребиную» точку зрения выразил шведский дипломат Андерс Ослунд, в 1991–1994 годах член группы советников Егора Гайдара, в 1994–1997-м — советник второго президента Украины Леонида Кучмы, а ныне член Атлантического совета (США). Он заявил, что «Украина, Европа и Запад могут надеяться на мир только тогда, когда Россия будет побеждена», а нынешнее руководство отстранено от власти. В противном случае переговоры будут «бессмысленными», уверен Ослунд.

Бывший посол США в Финляндии и экс-замглавы американской делегации на переговорах по СНВ (сокращению стратегических вооружений) Джеймс Гудби считает маловероятной насильственную смену власти в России — которая якобы может стать предпосылкой для переговоров с Украиной.

Президент Владимир Путин будет влиять на определение характера мирного соглашения, если переговорный процесс начнется, считает Гудби.

«Это связано с тем, что Россия почти наверняка будет рассматриваться как часть международного порядка, отвечающего потребностям евро-атлантического и евразийского сообщества стран», — полагает бывший дипломат.

Так называемая «формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский ранее представил на Генассамблее ООН, вовсе не направлена на установление подлинного мира, подчеркнули 3 марта в МИД России. «Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего всё более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов», — говорится в заявлении.