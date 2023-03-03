Москва, 3 марта, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ об особых правилах работы предприятий, выпускающих продукцию по гособоронзаказу, в период военного положения.

Марина Молдавская/ТАСС Производство танков на «Уралвагонзаводе»

Указом предусмотрено, что на предприятиях, срывающие оборонзаказ в период военного положения, будет вводиться внешнее управление, а прежние руководители будут отстраняться от управления.

Управляющая организация для таких предприятий в случае возникновения данной ситуации будет выбираться на основании рекомендаций министерства промышленности и торговли.

Также при коллегии Военно-промышленной комиссии будет создана рабочая группа по вопросам деятельности предприятий, выполняющих гособоронзаказ в период военного положения.

Указанная группа будет оценивать деятельность предприятий, выполняющих гособоронзаказ, на основании её решений будут издаваться нормативные правовые акты Минпромторга.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин заявил, что рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.