Брянск, 3 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Семьям погибших в результате нападения на сёла в Брянской области выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. руб. Об этом 3 марта сообщили в администрации Климовского района.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Александр Богомаз

Отмечается, что губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал распоряжение о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью в размере 500 тыс. рублей, семьям погибших — в размере 1 млн руб.

Напомним, 2 марта диверсанты ВСУ проникли в Брянскую область, где напали на сёла Любечане и Сушаны. В результате теракта погибли два человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Богомаз заявил, что власти Брянской области окажут поддержку всем жителям, пострадавшим от диверсантов ВСУ, ведётся работа с каждой семьёй.