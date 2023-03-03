Донецк, 3 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В Донецке врачи провели сложную операцию пациенту, извлекая из его тела неразорвавшуюся мину, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на профессора, руководителя отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрея Королькова.

Алексей Майшев/РИА Новости Врач

«Привезли раненного с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа», — уточнил он.

По словам Королькова, до хирургического вмешательства врачам выдали каски и бронежилеты. Операция прошла успешно, без происшествий, все остались живы.

Профессор считает, что при плохом сценарии у хирургов бы могло оторвать руки и бронежилеты не помогли бы.

Сама операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении, мужчина идёт на поправку, добавил Корольков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России рассказало о бригаде военных врачей, вынужденных оперировать раненного в ходе спецоперации военнослужащего в бронежилетах. Из ноги военного извлекли взрыватель от мины.