Москва, 3 марта, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ, в соответствии с которым на предприятиях при срыве ими гособоронзаказа будет вводиться внешнее управление.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Речь идет о правилах на период военного положения.

Использовать указанную меру будут в том числе за «непринятие мер» по обеспечению поставок продукции по государственному оборонному заказу.

Права участников или акционеров такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления до конца периода военного положения будут приостанавливаться.

Управляющая организация для такого предприятия будет выбираться на основании предложений Министерства промышленности и торговли.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий ОПК в Туле Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.