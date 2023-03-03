Москва, 3 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев призвал исключить сбежавшего из России резидента Comedy Club, автора песен Семёна Слепакова из всех программ на телевидении. Об этом 3 марта сообщает МК.

Евгений Одиноков/РИА Новости Семен Слепаков

Сбежавший в Израиль комик, который не раз высказывал критические замечания о спецоперации России на Украине, продолжает появляться на телевидении России. Так, на этой неделе в эфир телеканала ТНТ4 вышла программа с его участием. При этом зрители восприняли трансляцию его выступления вместо патриотического контента с негодованием и недовольством.

По информации газеты, лидер группы «Любэ» удивился, узнав о возращении Слепакова на ТВ, он даже переспросил корреспондента: «Слепакова сейчас показывают по ТВ?!».

Уточняется, что после получения утвердительного ответа, Расторгуев покачал головой.

«Это плохо», — со вздохом ответил музыкант, добавив, что Слепакова нужно исключить из всех программ на телевидении.

Как передавало ИА REGNUM, в своей «колыбельной» песне Слепаков высмеял погибших в ходе спецоперации российских солдат и их матерей.