Москва, 3 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Специальная военная операция России будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории, заявили 3 марта в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Ни киевские власти, ни их западные покровители не намерены учитывать интересы России и выполнять ее законные требования, констатировали в министерстве.

Напротив, Вашингтон и его союзники по НАТО «всё более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов», сказано в материале МИД.

Тем самым США и другие страны НАТО превращают Украину в свою лабораторию, полигон для испытания разработок, отметили представители министерства. Сейчас Запад требует от Киева наступать, хотя атаки эти бессмысленны, а жертвами станут тысячи граждан Украины, добавили в МИД.

Как сообщалось ранее, 3 марта в МИД также заявили, что риторика о «мире» в исполнении киевских политиков преследует цели, прямо противоположные заявляемым, а именно — «сколачивание антироссийской коалиции».