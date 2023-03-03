Москва, 3 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В одной из московских школ 13-летнего мальчика ранили ножом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел во время уроков в мужском туалете школы №538, в ходе конфликта с одноклассницей школьник получил ранение в область лопатки.

Подростка госпитализировали в сопровождении бабушки, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ ученица восьмого класса смогла пронести в школу нож, а затем угрожала им одноклассникам. О причинах поведения ребёнка неизвестно. Информацию проверяет городской комитет по образованию.