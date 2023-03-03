Молдавия, 3 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Антироссийская позиция Молдавии рискует попаданием в список недружественных стран, что отрицательно скажется на экономике республики, считает бывший глава государства Игорь Додон.

Валерий Шарифулин/ТАСС Экс-президент Молдавии Додон

Он напомнил, что по инициативе действующего президента Молдавии Майи Санду депутаты парламента приняли антироссийскую декларацию с осуждением действий России на Украине.

Додон добавил, что более 80% продукции агропромышленного комплекса республики экспортируется на рынки СНГ, в основном в Россию.

«Мы категорически не должны портить те хорошие стратегические отношения, которые у нас всегда были с Россией, но то, что делают Майя Санду и депутаты, очень негативно скажется на нашем партнёрстве и, как следствие, на нашей экономике», — говорится в телеграм-канале политика.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта, молдавские парламентарии с подачи прозападной партии «Действие и солидарность» приняли так называемую «Декларацию об агрессии России против Украины».

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, внутримолдавская повестка заключается в том, чтобы поддать жару в истерии, которая уже запущена в стране с подачи Киева с очевидным подтекстом против Москвы.