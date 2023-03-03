Читателей Daily Mail возмутила попытка пресс-секретаря оправдать усмешку Байдена

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась выдать за сочувствие усмешку президента США Джо Байдена, рассуждавшего о смерти двоих детей от отравления фентанилом. Это возмутило читателей британского издания Daily Mail, они оставили комментарии под соответствующей публикацией.

Джо Байден Цитата из видео

По словам Жан-Пьер, слова Байдена всегда искажают, такова «теория заговора». Однако на самом деле он выражал сочувствие матери погибших детей.

«Пресс-секретарь занимается газлайтингом. Она заставляет нас поверить во что-то другое, кроме того, что мы видели и слышали», — написал пользователь BitterOlive.

С ним согласился читатель Shrekrules, добавивший, что администрация США — «абсолютное клоунское шоу».

«Всё, что она делает, это вертится и лжёт. Кто-то верит этой администрации?» — написал Chaddyman.

Marshall Teller назвал Жан-Пьер самым некомпетентным представителем самого некомпетентного президента. Пользователь Kittycat57 отметила, что кому-то нужно было извиниться за Байдена.

«У Байдена нет сердца, поэтому он не способен сочувствовать», — заключили комментаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, два мальчика в США скончались после приёма поддельных таблеток с фентанилом. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что ответственность за это несёт глава государства, на что Байден возразил, что фентанил появился в США при его предшественнике. При этом, говоря о смерти детей, он усмехнулся. Мать мальчиков Ребекка Кисслинг обвинила Байдена в глумлении над её горем.