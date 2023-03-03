ДНР, 3 марта, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Российские военные практически полностью окружили город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 3 марта сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — сказал Пригожин.

Он также призвал украинские власти дать подразделениям ВСУ возможность покинуть город, поскольку там теперь воюет не профессиональная украинская армия, а старики и дети.

На видео показаны трое пленных — пожилой мужчина и двое молодых людей. Они призвали Владимира Зеленского позволить ВСУ уйти из города и вернуться к семьям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тактическая группа аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артёмовска.

Ранее военнослужащие армии Украины рассказали об обстановке в Артемовске. На видео, которое опубликовало издание «Страна. ua», боевики сообщили, что ВСУ теряют при обороне города по одной-две роте в день.