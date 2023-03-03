Вашингтон, 3 марта, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Тайваньская компания Foxconn построит в городе Бангалор (штат Карнатака) завод по производству компонентов для iPhone, сообщает 3 марта Bloomberg.

Cfoto/Global Look Press Логотип Аpple

«Foxconn инвестирует около $700 млн в новый завод в Индии, чтобы нарастить производство деталей для iPhone», — пишет агентство.

Отмечается, что инвестиции в предприятие станут одними из крупнейших за всё время ведения бизнеса компании в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая. Ранее компания попросила поставщиков активнее планировать сборку её продукции вне КНР, в других странах Азии.

Также отметим, что тайваньский контрактный производитель Pegatron Corporation начал сборку смартфонов американской компании Apple на своём заводе в Индии.