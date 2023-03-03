Москва, 3 марта, 2023, 10:35 — ИА Регнум. 81% жителей России доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом 3 марта сообщает фонд «Общественное мнение».

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Согласно данным опроса, главе государства «скорее доверяют» 81% респондентов. «Скорее не доверяют» 11% опрошенных. Ещё 8% затруднились с ответом.

Опрос был проведён с 24 по 26 февраля. В нём приняли участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет в 104 населённых пунктах 53 регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос ВЦИОМ показал, что 78% жителей России сочли искренним послание Путина Федеральному собранию.