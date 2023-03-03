Москва, 3 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находится космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, совершил стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщает 3 марта NASA.

Cover Images via ZUMA Press/Zuma\TASS Запуск Crew Dragon компании SpaceX

Стыковка состоялась в 09:40 по московскому времени, когда МКС находилась над восточной частью Африки. Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 пристыковался к модулю Harmony.

Перед началом последнего захода на стыковку наземным диспетчерам пришлось устранять неполадки программного обеспечения. На одном из стыковочных крюков оказался неисправен датчик. Корабль мог на протяжении двух часов оставаться в положении готовности к стыковке, сообщалось в микроблоге NASA.

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В состав миссии Crew-6 входят также астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Федяев — второй российский космонавт, отправленный на МКС на корабле Crew Dragon по программе перекрёстных полетов России и США. Осенью прошлого года на орбиту в составе миссии Crew-5 прибыла космонавт Анна Кикина.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал в США в 8:34 мск 2 марта. Запуск прошёл штатно.