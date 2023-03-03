Москва, 3 марта, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Московская промышленность не только формирует экономику замкнутого цикла, но и вносит свой вклад в исполнение указа президента РФ Владимира Путина в части снижения объема отходов, отправляемых на полигоны. Так, завод «Экопласт» увеличил объем переработки пластика до 600 тонн в месяц.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В «Технополисе Москва» увеличили переработку пластика

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, завод продемонстрировал устойчивость к современным вызовам. «Несмотря на то что отрасль производства полимеров в 2022 году показала незначительное снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования», — отметил он.

В планах предприятия продолжать наращивать мощности и увеличить объем перерабатываемого пластика на 10–15%, сообщил директор «Экопласта» Алексей Королёв. На заводе из переработанного пластика изготавливают вторичные полимерные гранулы, которые используются в разных отраслях — от автомобильной до мебельной промышленности.