Москва, 3 марта, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что законопроект о повышении призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной. Об этом он сообщил РИА Новости.

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«В случае принятия законопроекта депутатами до лета, он может вступить в силу осенью», — пояснил Бондарев.

Сейчас законопроект находится в работе.

Сенатор подчеркнул, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок — в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство предлагает постепенно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призывников — с 27 до 30 лет.

За осенний призыв 2022 года в Вооруженные силы РФ были призваны 120 тыс. человек.