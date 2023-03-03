В Хабаровском крае задержали водителя автобуса, грубо выгнавшего из салона пенсионерку

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:00 — REGNUM Водителя автобуса из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае задержали по обвинению в хулиганстве после того, как он буквально вытащил из салона общественного транспорта сопротивляющуюся пенсионерку. И водитель, и поддержавшая его кондуктор уже уволены из компании, осуществляющей городские автобусные перевозки, сообщило РИА Новости.

Автобус

Пожилая женщина не понравилась водителю из-за запаха, исходившего от неё. Он грубо стащил её с сиденья, обматерил и буквально выкинул из автобуса. Кондуктор оскорбляла женщину и пинала её сумку. Инцидент был снят на видео и распространён в соцсетях.

В транспортной компании пенсионерке принесли извинения, ей передали продуктовый набор и предоставили право бессрочного бесплатного проезда в городских автобусах. Следственным управлением СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса выкидывает пенсионерку из салона из-за того, что от неё неприятно пахнет.