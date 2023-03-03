Хартум, 3 марта, 2023, 06:37 — ИА Регнум. О готовности сотрудничать в сфере добычи нефти заявил исполняющий обязанности министра энергетики Судана Мухаммед Абдалла. Он рассказал о начале переговоров по этому вопросу с «Роснефтью» и «Зарубежнефтью».

Судан

«Россия — государство с большими технологическими возможностями, поэтому мы открыты к сотрудничеству с ней в вопросах добычи нефти, даже в развитии инфраструктуры», — отметил Абдалла.

По его словам, переговоры также идут ещё с несколькими топливными компаниями РФ. Некоторые организации уже ведут работу на территории Судана в нефтегазовом секторе, отметил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил в Россию коллегу из Судана Али аль-Садику. Предложение было озвучено в ходе переговоров.