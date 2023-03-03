Вашингтон, 3 марта, 2023, 04:38 — ИА Регнум. В администрации президента США надеются, что Китай не будет отправлять вооружения России, такое решение не примут. Не забегать вперёд в оценке наличия таких планов КНР призвал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Его заявление стало ответом на вопрос о том, возможна ли передача КНР через Белоруссию вооружения для РФ. Кирби заявил, что решение Китаем не принималось.

«Мы не считаем, что они сняли этот вопрос с повестки, но и не считаем, что они приняли решение по этому поводу. Я не думаю, что целесообразно опережать события», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что власти КНР уведомлены об обеспокоенности Белого дома о возможности поставок оружия России, и «должны считать», что такие действия не в их интересах. Представитель администрации американского президента попросил не забегать вперёд при обсуждении этой темы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме полагают, что предполагаемая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российской армии значительно продлит конфликт на Украине, ранее заявлял пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер.