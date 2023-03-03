Посол Келин: танки Запада в зоне спецоперации не представляют угрозы для России

Лондон, , 03:29 — REGNUM Посол России в Лондоне Андрей Келин считает, что поставляемые танки Западом Киеву, не представляют угрозы России в отличии от обещанного Британией оружия дальнего радиуса действия.

Танки ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Дипломат заявил, что ВСУ оружие дальнего радиуса действия будет использоваться против гражданских целей.

Андрей Келин припомнил, что чужим оружием украинцы обстреливают Донбасс. По его мнению, избегая угрозы, Россия будет вынуждена продвигаться вглубь Украины, отодвигая дальше линию фронта.

«Западные страны сами разрушают Украину», — резюмировал посол РФ в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ около Авдеевки высокоточным артиллерийским боеприпасом.