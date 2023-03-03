Лондон, 3 марта, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Посол России в Лондоне Андрей Келин считает, что поставляемые танки Западом Киеву, не представляют угрозы России в отличии от обещанного Британией оружия дальнего радиуса действия.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

Дипломат заявил, что ВСУ оружие дальнего радиуса действия будет использоваться против гражданских целей.

Андрей Келин припомнил, что чужим оружием украинцы обстреливают Донбасс. По его мнению, избегая угрозы, Россия будет вынуждена продвигаться вглубь Украины, отодвигая дальше линию фронта.

«Западные страны сами разрушают Украину», — резюмировал посол РФ в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ около Авдеевки высокоточным артиллерийским боеприпасом.