Politico: Бельгия на 25% нарастила объёмы импорта алмазов из России перед Днём святого Валентина

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM В январе 2023 года в Бельгии приобрели произведённые в России алмазы на сумму €132 млн. Всплеск спроса американское издание Politico объяснило приближающимся Днём святого Валентина.

Алмазы foofir123

В сравнении с прошлым годом, объём импорта в Бельгию алмазов из РФ увеличился на 25% с €97 млн в январе 2022 года.

В феврале 2023 года суммы закупок снизились до €61 млн, на основании этого бельгийский чиновник оценил всплеск спроса на российские алмазы как временный, отмечает издание. Там напомнили, что закупки алмазов не подпадают под санкции ЕС, а также указали на важность поставок драгоценных камней для города Антверпена, где развита алмазная промышленность.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года объёмы поставок российских алмазов в Европу значительно сократились. Российский импорт в страны ЕС составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года.