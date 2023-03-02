Донецк, 3 марта, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Штурмовая авиация России 2 марта уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении Донецкой Народной Республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

Участник спецоперации рассказал, что действующие на авдеевском направлении российские разведчики выявили несколько важных целей — опорные и наблюдательные пункты киевских боевиков.

«Информацию оперативно передали в штаб и по выявленным целям тут же отработали летающие танки — штурмовики Су-25 «Грач». При авианалете использовались бомбы ФАБ-500. Противник понес потери численностью до роты личного состава», — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Саймон.

Как сообщало ИА REGNUM, долгий процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов в США приведёт к тому, что натовская техника, направляемая Киеву, окажется бесполезной.