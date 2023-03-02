Вашингтон, 3 марта, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Ожидается, что 3 марта будут анонсированы новые меры поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщил представителям СМИ координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«Завтра у США будет очередной пакет военной помощи Украине», — сказал он.

В основном в перечень поддержки включат боеприпасы и снаряды для вооружений, которые использует ВСУ. В том числе сообщается о поставках ракет для РСЗО HIMARS и отправке артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки в 2022 году выделили Украине более $32 млрд в виде военной помощи. Такие данные представил 24 февраля глава минобороны США Ллойд Остин.