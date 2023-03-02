Москва, 2 марта, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дело против глав национальных федераций, бойкотирующих чемпионаты мира по боксу из-за участия спортсменов их России и Белоруссии. В поддержку данного решения выступил бывший боец MMA Джефф Монсон, сообщает «Спорт-Экспресс».

(сс) Monson Productions Джефф Монсон

Монсон заявил, что полностью поддерживает решение IBA, а для политики и бизнеса нет места в спорте.

Спорт должен объединять, давать возможность поддерживать друг друга и показывать свои навыки, убеждён Монсон.

«Мы должны быть вместе, несмотря на все мировые события. Где было мировое осуждение, когда США и другие страны проводили операции в Ливии, Ираке. Где были санкции тогда? Их не было! США делали всё, что они захотят. Сейчас те же страны начали применять санкции к России, убирать её с мировой спортивной арены, запрещать спортсменам носить символику России», — добавил спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что пока не собираются отменять санкции, введённые против России и Белоруссии.