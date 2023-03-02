Берлин, 2 марта, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Канцлер Олаф Шольц страдает «односторонней трансатлантической направленностью и манией величия», которые проявляются в желании победить самое крупное государство мира и атомную страну — Россию, заявили депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в лице сопредседателя Тино Крупаллы после выступления Шольца в бундестаге.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам лидера оппозиционной партии, Соединённые Штаты не имеют друзей, у них есть только интересы и президент США Джо Байден их защищает.

Германия при этом теряет компании, которых из-за предоставленных налоговых льгот охотно принимают в США, сказал политик, указав на то, что друзья так не поступают.

«Смена эпохи, которую Вы объявили, ведёт в будущее без мира и без экономической безопасности», — сказал Крупаллы, обращаясь к Шольцу.

Оппозиция осуждает военную риторику правительственных партий, так как Берлин финансирует «чужую войну» и рискует эскалацией конфликта на своём континенте, добавил он.

По мнению политика, украинский конфликт как можно быстрее должен быть закончен дипломатическим путём.

После Второй мировой войны в Германии были едины во мнении, что оружие должно молчать, а теперь обсуждается сценарий с победившей стороной, заключил сопредседатель АдГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сможет начать вести мирные переговоры, когда достигнет явного преимущества на поле боя До этих пор у неё нет желания заниматься мирным урегулированием украинского конфликта, считает глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.