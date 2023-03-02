Вашингтон, 2 марта, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Сообщения западных СМИ о том, что Вашингтон собирает союзников для коллективного давления на Китай по вопросу о якобы имеющих место китайских военных поставок в Россию, следует воспринимать всерьез. , сказал в комментарии для ИА REGNUM и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

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Как сообщалось ранее, высокопоставленные американские руководители, включая госсекретаря Энтони Блинкена, сделали ряд заявлений, согласно которым КНР, по их данным, намерено оказать России военную поддержку. Если такие данные подтвердятся, Китай ждут негативные последствия, заявили в Вашингтоне. В Пекине в свою очередь заявили, что США распространяют «домыслы и клевету»

Вопрос состоит в том, удастся США добиться своей цели, не навредив при этом собственной экономике, отметил Лукин. Введение санкций будет означать ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, которые являются и важнейшими партнерами друг для друга.

США могут своими санкциями нанести Пекину урон, но удар тогда будет нанесён и по мировой экономике, и по американской, пояснил эксперт. К примеру, введенные в 1989 году Вашингтоном санкции против Китая ограничили продажу военной продукции в КНР, но привело это лишь к тому, что Россия стала фактически монопольным поставщиком, напомнил Лукин.

«Если Соединенные Штаты все-таки объявят санкции в отношении Китая, то он примет встречные меры, которые будут очень невыгодны для Америки, если учесть, насколько тесно связаны экономики этих двух государств. США вообще закупают в Китае всё подряд. И КНР, например, может отказаться о сотрудничества с Америкой по мобильным телефонам. И разрыв связей только на этом направлении очень сильно ударит по США», — сказал Лукин.

США располагают весьма ограниченным набором таких инструментов экономического давления на Китай, которые можно использовать без негативных последствий для самого Вашингтона, Китай при этом не будет уступать американскому давлению, иначе это навредит его престижу как крупного геополитического игрока и экономической державы, резюмировал эксперт.