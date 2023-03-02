Москва, 2 марта, 2023, 20:55 — ИА Регнум. До 14 компаний увеличился список поставщиков мяса птицы из России для экспорта в Саудовскую Аравию, сообщает 2 марта пресс-служба Россельхознадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

По данным ведомства, перечень утверждённых российских компаний расширило государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами королевства Саудовская Аравия, разрешив войти на внутренний рынок одному предприятию по производству птицепродукции.

В Россельхознадзоре подчёркивают, что работа по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в Саудовскую Аравию, будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в королевстве Саудовская Аравия Сергей Козлов рассказал, что между странами имеются предпосылки для поднятия товарооборота. В дальнейшем Москва и Эр-Рияд собираются выйти на показатель в $5 млрд.