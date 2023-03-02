Москва, 2 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Киевских диверсантов выдавили на территорию Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре. Об этом 2 марта заявили в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Украины по диверсантам был нанесён массированный артиллерийский удар.

Напомним, днём 2 марта в ФСБ сообщили, что в Климовском районе ФСБ и приданными силами Министерства обороны проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских террористов.