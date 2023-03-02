Орбан напомнил, что Европа должна считаться с Россией
Венгерский премьер заявил, что в Европе должны принимать российскую позицию
Будапешт, 2 марта, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Европейские страны для возможности мирного сосуществования с Россией должны принимать её позицию, заявил 2 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, русские являются «военной нацией», а подчинение приказу сопровождает каждого россиянина с момента рождения, что культурно подкреплено православием.
На Западе политики занимаются тем, чтобы их граждане жили как можно свободнее, а работа в России заключается в сплочении страны, отметил Орбан.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что размещение американских вооружений рядом с границами России является проблемой для президента Владимира Путина. При этом Орбан, по его словам, прекрасно понимает российского лидера, хотя поступки его не поддерживает.