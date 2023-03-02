Брянск, 2 марта, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Операция у мальчика, пострадавшего от нападения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, прошла успешно. Об этом 2 марта сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press Хирурги

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно», — написал Богомаз.

Он отметил, что врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Мальчик находится под постоянным наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик спас двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.