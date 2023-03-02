Новоуральск, Свердловская область, , 18:40 — REGNUM Федеральная служба безопасности России предотвратила поджог военкомата в городе Новоуральске Свердловской области. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 44-летний россиянин намеревался совершить поджог военкомата при помощи коктейлей Молотова.

Уточняется, что по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты зажигательные устройства и вещества для их изготовления.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Он заключён под стражу.