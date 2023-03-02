Москва, 2 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Бывший российский актёр Кирилл Канахин, снимавшийся в фильмах под псевдонимом Кирилл Родонский, оказался в числе диверсантов, атаковавших Брянскую область. Об этом пишет петербургский портал 78.ru.

Фото кадр из сериала «Адвокат» Кирилл Канахин

Канахин снимался в сериалах «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и служил в труппе Академического Малого театра России. Актёр также играл в фильме «Никто не знает про секс — 2», в котором был партнёром телеведущей и актрисы Ксении Собчак.

Портал отмечает, что около года Канахин прожил в Санкт-Петербурге около года, в числе прочего проводил занятия по йоге. В какой-то момент он объявил, что уезжает «к маме на Украину», а позже в социальных сетях появились публикации о его службе в рядах ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Брянской области группа украинских диверсантов совершила нападение на населённый пункт. В результате происшествия, по предварительных данным, погибли два человека. В заложниках у диверсантов могут находиться до шести человек.