Глава ЦБ РФ Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» за банками-нарушителями

Москва, , 18:40 — REGNUM Банк России видит попытки кредитных организаций, позволяющих себе зарабатывать на доверчивых и невнимательных клиентах. Об этом 2 марта заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с банкирами.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ЦБ отметила, что в кризис банки в большинстве случаев ведут себя ответственно и помогают своим клиентам, однако, после того, как ситуация несколько успокоилась, некоторые организации начали совершать большое количество нарушений.

«Мы бы очень не хотели бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно», — сказала Набиуллина, настоятельно рекомендовав банкирам быть благоразумными.

В то же время глава ЦБ признала сокращение числа выявленных случаев недобросовестных практик и жалоб на обман со стороны баков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ России Александр Данилов заявил, что прибыль банков в 2023 году может составить порядка 1,5 трлн рублей.