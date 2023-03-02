Токио, 2 марта, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Принц Хитати Масахито перенёс операцию на мочеточнике. Об этом сообщили в пресс-службе императорского дворца.

EPA/KIMIMASA MAYAMA/ТАСС Принц Хитати Масахито

Согласно опубликованным данным, дядя действующего императора Нарухито перенёс операцию по удалению камней из мочеточника. В настоящее время он идёт на поправку.

Известно, что 87-летнего принца госпитализировали в Медицинский центр Японского Красного Креста 1 марта после того, как у него поднялась температура.

Принц Хитати — младший брат бывшего императора Японии Акихито и третий в очереди на престол.