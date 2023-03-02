Законопроект о переименовании молдавского языка в румынский принят в первом чтении

Молдавия, , 17:21 — REGNUM Парламент Молдавии 2 марта принял в первом чтении законопроект о переименовании государственного молдавского языка в румынский, сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

Игорь Гросу Parlamentul Republicii Moldova

Как сообщалось ранее, внесение и рассмотрение законопроекта сопровождалось протестами оппозиции. Они блокировали трибуну, в парламенте произошла потасовка.

Соответствующий законопроект внесли в парламент представители правящей Партии действия и солидарности. Подобные вопросы следует решать на референдуме, а нынешней власти нужно уважать Конституцию и подумать об уходе в отставку, заявили представители оппозиции.

У правящей партии недостаточно голосов для того, чтобы внести изменения о переименовании языка в Конституцию, поэтому они нарушают нормы, пытаясь утвердить решение простым большинством, пояснили представители оппозиции.