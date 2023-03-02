Минск, 2 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Из аэродрома под Минском отправился на боевое дежурство и вернулся российский самолёт А-50, о повреждении дронами которого ранее заявляла оппозиция Белоруссии, говорится 2 марта на странице «Белтелерадиокомпания» во «Вконтакте».

Mil.ru А-50 ВКС РФ

«Хотели посмотреть суперлайнер днём, а не в сумерках — так смотрите! Мы сняли взлёт А-50 на боевое дежурство из Мачулищ. Лайнер в сопровождении других самолетов совершил облёт государственной границы Республики Беларусь», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, Вооружённые силы Белоруссии и совместная с ВС России региональная группировка войск надежно охраняют западные границы Союзного государства, любые попытки нанесения ударов по белорусской территории обречены на провал.