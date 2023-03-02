Молдавия, 2 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционных фракций парламента Молдавии 2 марта заблокировали трибуну парламента, сообщают местные СМИ.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Парламент Молдавии

Оппозиционеры протестуют против намерения переименовать молдавский язык в румынский. Произошла потасовка между ними и депутатами правящей партии.

Как сообщалось ранее, соответствующий законопроект внесли в парламент представители правящей Партии действия и солидарности.

Подобные вопросы следует решать на референдуме, а нынешней власти нужно уважать Конституцию и подумать об уходе в отставку, отметили представители оппозиции.

У правящей партии недостаточно голосов, чтобы внести указанные изменения в Конституцию, поэтому власти нарушают нормы, пытаясь утвердить решение простым большинством, пояснили в оппозиции.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в Кишинёве прошел масштабный митинг оппозиции, он завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов.