Берлин, 2 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. «Северный поток» должен быть отремонтирован и вновь введен в действие — с таким обращением к правительству Германии 2 марта выступили в партии «Альтернатива для Германии».

Дмитрий Лельчук/РИА Новости Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмин в Германии

Представители партии отметили, что высокий уровень инфляции в стране во многом объясняется резким ростом цен на энергоресурсы.

Также в «Альтернативе для Германии» призвали правительство страны снизить налоги и остановить так называемый энергетический переход (на возобновляемые виды энергии).

Как сообщалось ранее, 1 марта депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер заявил, что инфраструктура «Северного потока — 2» может быть полезна Германии, поэтому газопровод нужно национализировать для использования в собственных целях.